خالد عباس: إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات العاصمة الإدارية قريبًا

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه يتم حاليًا التخطيط لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات الشركة، لافتا إلي أن الأصول التابعة للشركة في الوقت الحالي تترواح من 250 إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف خلال مؤتمر التطوير العقاري الدي تنظمه شركة “المال جي تي إم” ذراع “جريدة المال” أن الفترة الماضية كان التركيز علي الإنشاءات لكن الفترة المقبلة سيتم التركيز علي الإدارة الصحيحة، خاصة مع انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية.

وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة، أول مدينة ذكية بمعني الكلمة، وما تم استغلاله من أراض يصل حتي الآن إلى ٤٠ ألف فدان.

يشار إلى أن شركة “المال جى تى إم” تنظم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقارى تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، بالتزامن مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي خرج بعدد من التوصيات، من أهمها زيادة معدلات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة كبيرة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات حول استراتيجية الحكومة لتنشيط ودعم المطورين العقاريين.