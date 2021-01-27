طاقة

خالد صقر رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد
عمر سالم 7:16 م, الأربعاء, 27 يناير 21 7:16 م, الأربعاء, 27 يناير 21

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أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار الوزارى رقم 6 لسنة 2021 بندب الدكتور خالد حامد صقر، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية لشئون التدريب والتعاون الدولى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، خلفا للدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا.

خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية الجديد

جدير بالذكر أن الدكتور خالد صقر كان يشغل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي.

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وأُنشئت هيئة الطاقة الذرية التى تتبع وزارة الكهرباء عام 1955 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتم البدء فى إنشاء مفاعل أنشاص للبحوث النووية فى عام 1958 وبدأ التشغيل فى 1961 .

وتمتلك مصر مفاعلين ذريين للأبحاث وإنتاج النظائر بمدينة أنشاص، الأول بقدرة نحو 9 ميجاوات، والثانى 22 ميجاوات، نفذته شركة إيمفاب الأرجنتينية.

وتنتج مصر نحو 7 أنواع من النظائر أبرزها «اليود 131» بنحو 30 كورى (وحدة قياس) أسبوعيًا، ومن «التكنسيوم 99» نحو 30 مولدًا (وحدة قياس)، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار

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وقامت الهيئة مؤخرا بإلغاء التوقيع بالبصمة، والتعامل بالكارت وفى حالة عدم وجود كارت يتم التوقيع بالدفاتر، وذلك طبقاً لقرارات الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما تم التأكيد على أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم الكشف عليه من خلال الإدارة الطبية لتحديد موقفه.

وتأتي تلك القرارات  في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقطاع وأسرهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

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كما تقرر التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم بكل المباني التابعة، خصوصاً المكاتب والصالات وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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