خالد صديق : افتتاح 4900 وحدة سكنية بالمحروسة قريبا

4416 وحدة بمشروع “معا” يتم تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى وبخدمات متكاملة



المال – خاص : تفقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومسئولو متابعة المشروعات بالصندوق، مشروعي المحروسة (1 و2)، “ومعا ” لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.



وشدد “صديق” على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع المحروسة (أعمال الطرق والتشجير، والمناطق الخدمية) ليكون المشروع جاهزا للافتتاح ضمن الافتتاحات المقررة قريبا.



وأوضح أن مشروع “المحروسة 1و2” بمدينة النهضة حى السلام ثان، بمحافظة القاهرة، يضم نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة.



وأضاف: تتضمن المحروسة 1، إنشاء 128 عمارة نموذج 63 م2 (114 عمارة سكني) و (90 عمارة – أرضي + 5 أدوار متكررة)، و(24 عمارة – بدروم سكني + أرضي + 5 أدوار متكررة) – 14 عمارة سكني تجاري (بدروم محال + أرضي + 5 أدوار متكررة) + عمارة المرأة المعيلة، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات 3157 وحدة سكنية 63 م2 + 72 وحدة سكنية للمرأة المعيلة + 84 محلا + 39 مكتبا إداريا)، بينما تتضمن المحروسة 2، إنشاء 65 عمارة نموذج 63 م2 (55 عمارة – أرضي + 5 أدوار متكررة، و10 عمارات – بدروم + أرضي + 5 أدوار متكررة) + عمارة المرأة المعيلة، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات (1594 وحدة سكنية 63 م2 + 72 وحدة سكنية للمرأة المعيلة + 6 وحدات إدارية).



كما تفقد “صديق” ومرافقوه، مشروع “معا” لتطوير العشوائيات، والذي يسير طبقاً للبرنامج الزمني، و وصل معدل الإنجاز إلى حوالي 52%، وشدد على ضرورة ضغط الأعمال ليتم الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.



وأشار إلى أنه يجري تنفيذ 3312 وحدة سكنية (102 عمارة)، بالمرحلة الثانية بمشروع “معا”، تنفذها وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق تطوير المناطق العشوائية، مضيفاً أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة “معا” 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية.



وأوضح أن هناك 4 نماذج للعمارات السكنية التي يجري تنفيذها بالمرحلة الثانية للمشروع، ويبلغ عدد الوحدات بالعمارة بنموذجي (1 – 3)، 24 وحدة سكنية، وبنموذجي (2 – 4)، 48 وحدة سكنية، ويضم المشروع أيضا بجانب الوحدات السكنية عددا من المباني الخدمية، وهي : مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض + مقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة للمشروع 60 فدانا، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق، وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.​