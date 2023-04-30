«خالد صبري هولدينج» تفتح باب الحجز لأحدث مشروعاتها السكنية «روسيل»

أعلنت شركة خالد صبري هولدينج فتح باب الحجز لأحدث مشروعاتها السكنية “روسيل” في المستقبل سيتي.

وقال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس الإدارة إن المشروع عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات على مساحة 56 فدان بالمستقبل سيتي في مدينة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف طرح عدد كبير من وحدات المشروع للمصريين العاملين بالخارج لدعم تصدير العقار المصري.

ويقدم المشروع مساحات متنوعة ما بين الوحدات السكنية والفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس، بالإضافة إلى منتج عقاري جديد ومختلف يتم طرحة لأول مرة من خلال مشروع “روسيل سيتي”.

وأوضح أنه تم التعاقد مع شركة “كلمة للاستشارات والتطوير العقاري” لإعداد الدارسات الفنية والمالية للمشروع، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة MOD +Partner كاستشاري هندسي للمشروع، وذلك لتوفير الحلول والتصميمات الهندسية المختلفة التى تحقق احتياجات ومتطلبات كافة الشرائح الاجتماعية المستهدفة.

كما أوضح أن التعاون من شركتي كلمة وMOD يأتي ضمن خطة الشركة فى التوسع فى محفظة مشروعاتها العقارية فى السوق المصري لتقديم منتج عقاري مختلف وفريد من نوعه يوفر حلولاً مبتكرة فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية والسكنية في الوقت الراهن نظراً للزيادة السكانية، وأنه تم اختيار الوقت الحالي لطرح المشروع من أجل المساهمة في نشاط الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل، وتوفير مسكن ملائم لعدد كبير من العملاء.

الرئيس التنفيذي لشركة كلمة: روسيل سيتي ستميز بنسب بنائية تصل إلى 18%

ومن جانبه، قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كلمة للاستشارات والتطوير العقاري إن الشركة حددت أهداف ورؤي شركة خالد صبري هولدينج فى اختيار “المستقبل سيتي” لتكون نقطة انطلاق مشروعهم الجديد، حيث أن المدينة تُعد أحد أفضل المناطق السكنية والاستثمارية، نتيجة عدة مقومات منها تعدد المحاور للمدينة والتخطيط الجيد والكثافة السكانية و الخدمات المميزة التى تسعى شركة المستقبل لتطويرها بشكل مستمر.

وأوضح أن مشروع روسيل سيتي يتميز بنسب بنائية تصل إلى 18% فقط مما يعنى كثافة سكانية قليلة، و82% من المساحة عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات.

مصطفى عامر: الوحدات السكنية في المشروع تنقسم إلى 50% فيلات و50% عمارات

وفى ذات السياق، كشف المهندس مصطفى عامر الرئيس التنفيذي لشركة MOD +Partner عن طرح منتج جديد فى مشروع روسيل سيتي يحقق نقلة نوعية في السوق المصرية، بمساحات مختلفة ومقسمة حسب رغبة العملاء لتناسب كافة أذواق العملاء، حيث إن الوحدات السكنية في المشروع تنقسم إلى 50% فيلات، و50% عمارات مكونة من أرضي و6 أدوار متكررة.

ولفت إلى أن نجاح أي مشروع يتوقف عليه عوامل هامة، وهي المساحات التي تعتمد علي التخطيط السليم ودراسة الكثافة السكانية والطرق الداخلية للسيارات، والمشاة، والمناطق الخضراء والمائية وأماكن التجاري والإداري والخدمات، بالاضافة إلي البنية التحتية والأساسية للمشروع، والمكان السكني الذي يعيش فيه المواطن والذي يجب أن يوفر الخصوصية ويناسب عدد الأفراد والتهوية والإضاءة الجيدة وغيرها، وهذا ما تم توفيره بكل دقة فى مشروع روسيل سيتي.