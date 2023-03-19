«خالد صبري هولدينج» تستعد لطرح مشروع سكني بشرق القاهرة على مساحة 56 فدانًا

تستعد شركة خالد صبري هولدينج لطرح مشروع عمراني متكامل الخدمات خلال الربع الثاني من العام الجاري على مساحة 56 فدانا، ضمن محفظتها الاستثمارية التى تسعى من خلالها التوسع فى عدة مشروعات أخرى على مدار العام الجاري.



وكشف خالد صبري رئيس مجلس إدارة خالد صبري هولدينج، أن الشركة تستهدف طرح مجتمع عمراني متكامل الخدمات بالشراكة مع كبرى شركات الاستشارات الهندسية والمعمارية والإدارية لضمان تنفيذ مشروع فريد من نوعه.



وأوضح أن الشركة تمتلك محفظة مشروعات استثمارية كبيرة تسعى من خلالها توفير عدة منتجات عقارية متنوعة تلبيةً لرغبة عملائنا من خلال توفير مشروعات عقارية مميزة باستخدام أفضل وأحدث الوسائل البنائية والتكنولوجية والتسويقية المبتكرة.



وأكد أن الشركة تعمل على توفير منتج عقاري بفكر مختلف بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية لتوفير حلولاً مبتكرة فى المنتج العقاري تناسب احتياجات كافة العملاء، وسيتم الإعلان عن المشروع خلال شهر أبريل المقبل.



يذكر أن شركة خالد صبري تعمل فى السوق العقارية بخبرة تزيد عن 25 عاما، من خلال العمل فى عدة مشروعات عقارية مميزة بداية من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى تنفيذ مشروعات قومية تسهم فى تنشيط حركة الاقتصاد المصري.



وقامت الشركة خلال العامين الماضيين بطرح مشروعين متعددى الاستخدامات فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من ضمن محفظتها العقارية باستثمارات تزيد عن 1.5 مليار جنيه، وهم “رونزا تاور” بمنطقة الداون تاون ومشروع “ريان تاور” بمنطقة الأعمال المركزية.