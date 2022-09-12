خالد شعيب يعلن تدعيم محافظة مطروح بعدد من محولات الكهرباء

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن شركة كهرباء البحيرة وافقت على تدعيم المحافظة بعدد من محولات الكهرباء وربط عدد من المناطق وإحلال وتجديد لعدد من الألواح الكهربائية، لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربى بعدد من المناطق الأخرى.

ويأتى ذلك تلبية لمطالب أهالى مطروح خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء البحيرة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح في يوليه الماضى وحاجة المحافظة إلى مزيد من المعدات والأجهزة للإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي ببعض المناطق بالمحافظة.

وأوضح المهندس يوسف شعيب مدير كهرباء مطروح أن شركة كهرباء البحيرة بالتنسيق مع المهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح ومراجعة الاحتياجات وافقت على إنشاء ٦ كابلات جهد متوسط لربط مغذى قري الجراولة وتأمين مصدر تغذية موزع سيدى حنيش بمصدر آخر، وكذلك إنشاء عدد ٢ محول بمنطقة العراوة وذلك بتكلفة ٧ مليون جنيه على نفقة الشركة.

كذلك صدر أمر تنفيذى بمحول كهرباء لمنطقة الصول يادم طرام بمنطقة القصر واحلال وتجديد لوحة أولاد غيث وأولاد شرقاوى شرق مرسي مطروح.

كما وافقت الشركةعلى إحلال وتجديد منطقة أولاد واعر الصناقرى برأس الحكمة بعدد ٣٨ عمود جهد منخفض،وكذلك احلال وتجديد تجمع أولاد مرضى برأس الحكمة بعدد ٢٧ عمود جهد منخفض بالإضافة إلى تغيير محولات بنظام السلسلة بعدد من المناطق بسيوة منها منطقة بريزى ،الحريك ،طنصار الجديدة ،والشوكة وذلك بعدد ٤ محولات ،وكذلك أعمال إحلال وتجديد بمنطقة أولاد زروق صالح برأس الحكمة.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لشركة كهرباء البحيرة وقطاع كهرباء مطروح على سرعة الاستجابة والمتابعة لتلبية مطالب المحافظة لدعم مطروح بعدد من المحولات والواح كهربية وأعمال الإحلال والتجديد والدعم بعدد من الأعمدة تحقيقا لإستقرار التيار الكهربي ووصول الخدمة إلى مزيد من المناطق تحقيقا لمطالب واحتياجات اهالي مطروح.