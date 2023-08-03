خالد شعيب يعتمد شروط وضوابط التقدم للمنح الدراسية لأبناء محافظة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالتنسيق و التعاون بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات الخاصة والاكاديميات العلمية حيث تم وضع الشروط و الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية

وجاءت الضوابط على النحــو التالى أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح و حاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسى الحالى ، و بالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية و الاعدادية و الثانوية من مطـــــــــــــــــروح ، و أن يكون الطالب من أبوين مصريين و بطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح .

كما تضمنت الضوابط الحصول على نسبة 80 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم ، 70 % لطلبة علمى رياضيات / أدبى ، أن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب ،طب أسنان ,صيدلة ، علاج طبيعى ، هنــدســة ) أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات .

كما تضمنت الضوابط أن المعيار الأساسى و التفاضل بين الطلاب هو المجموع و يتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً ، و حال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية ، علماً بأنه فى حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخــــرى ، حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن و ليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـــــــــــــح مجانيــــة .

كما تضمنت الضوابط أن الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة و حال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل محافظة مطروح أى مصروفات أو رسوم ، حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم إعتذار عنها ، و حال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم ( 01018999149 )

كما تضمنت الضوابط أن يتم الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة .• التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رســــــــــــــــــــوم وأن يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية و التعليم ، و تقديم بيان نجاح معتمد من المدرسة او من الادارة التعليمية للشهادة الابتدائية و الاعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعــــــــــد لذلك.

كما تضمنت الضوابط أن يتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالى لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمــــــــــدة أسبـــــــــــــوع ، و يمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة اخرى حال الاحتياج لذلك.• يتم تقديم التظلمات بطلب رسمى برسم السيد اللواء أ ح / سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنحة خلال 24 ساعة .