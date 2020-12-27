خالد شعيب يستقبل رئيس الاتحاد المصرى للرماية لإنشاء ناد بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اليوم الأحد اللواء حازم حسن رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية، الرامي المصري بيرو دوناتو ، وأحمد الغمرى وبحضور كل من اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب رزق علوانى عضو مجلس الشيوخ، وذلك لتقديم طلب لإنشاء ناد للرماية بمحافظة مطروح.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يوم الجمعة وصول مهمات ومعدات بدء توصيل شبكة تليفونات الشركة المصرية للاتصالات لمنطقة عمارات الكيلو ٤ الجديدة.

وأوضح المهندس محمد حمادة مدير منطقة تليفونات مطروح، أن أعمال الشركة ستبدأ على الفور في الخفر والتوصيل لمجمع المنطقة السكنية بعمارات الكيلو ٤ الجديدة وذلك على أحدث تقنية للاتصالات بنظام ftth عالي السرعة مع الإسراع في الأعمال بما يخدم أهالي المنطقة.

تكثيف الحملات ومنع إنشاء أى مبان مخالفة

وفى سياق آخر وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات ومنع إنشاء أى مبان مخالفة قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح قبل أيام حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة والتحفظ على معدات وأدوات بناء بمدينة مرسى مطروح.

حيث تمكنت حملة مكبرة من مركز ومدينة مرسي مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق من وقف أعمال بناء لـ 4 عقارات مخالفة بمناطق خلف عمارات اللوكس وشارع التهريب والسنوسية مع التحفظ على معدات وأدوات البناء.