خالد شعيب يتفقد مقر مجلس عمد ومشايخ مطروح

تقفد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس مقر مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس المجلس.

وجاء حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أثناء متابعته لانطلاق القافلة التعليمية بمقر العمد والمشايخ حيث ثمن شعيب دور عمد ومشايخ مطروح بما يضمه من قامات اجتماعية وقيادات شعبية بالمحافظة وجهودهم المخلصة في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي مؤكدا على تقديم كل الدعم بالتيسيرات لدور المجلس بما يخدم أبناء المحافظة

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح قد انعقد برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، يوم الثلاثاء، بحضور اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة. وعدد من من طلائع برلمان الشباب بمطروح كتقليد حرصت عليه المحافظة لتنمية وعيهم واطلاعهم بما يتم على أرض المحافظة من جهود تنموية.

وفى بداية الاجتماع استعرض صالح حماد مدير المجالس أجندة الجلسة حيث تم التصديق على أعمال الاجتماع السابق للمجلس وعرض ختامى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2021 مع استعراض لنسب التنفيذ العينية للمشروعات

ووافق المجلس على اطلاق اسم الخليل إبراهيم على المدرسة الثانوية المشتركة بقرية 23 بقطاع البنجر وكذا الموافقة على تخصيص مساحة أرض 50 م ×50م للمنفعة العامة بمركز الحمام لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس” لإنشاء محطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة لخدمة أهالى المركز .

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التى اتخذتها المحافظة تنفيذا للكتب الدورية لوزارة التنمية المحلية الأول الخاص بتفعيل دور وحدات السكان على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ مطروح بسرعة العمل على هذ ا الملف وتفعيل مهامه بالمحافظة تماشيا مع الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالقضية السكانية، ووضعها فى مقدمة أولوياتها ،لينعكس إيجابيا على عجلة التنمية، والثانى الكتاب الدورى الخاص بتعميم أهم الممارسات الجيدة التي نفذها برامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإجراءات التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية للحصول على أكبر قدر من رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة بالوحدات المحلية .