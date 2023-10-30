خالد شعيب يتفقد مدرسة الحرية الخاصة للغات بمدينة مرسى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مدرسة الحرية الخاصة للغات بمدينة مرسى مطروح، في إطار جولاته المستمرة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة.

كما تفقد خالد شعيب عددا من الفصول بالمدرسة مع الاستماع لشرح المعلمين، ومدى فهم الطلاب واستيعابهم. وفي السياق نفسه أشاد المحافظ بالانضباط وحسن سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب بالمدرسة.

وأكد محافظ مطروح على استمرار تقديم كافة الدعم للنهوض بمنظومة التعليم وتحسين جودتها بالمحافظة. تماشيا مع الجمهورية الجديدة واهتمام الدولة بالتعليم وبناء الإنسان المصري لخلق جيل متميز وقادر على بناء المستقبل.