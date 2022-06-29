خالد شعيب يتفقد أروقة المبنى الرئيسي لجامعة مطروح الجديدة

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والخمسون بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو ١٠ شرق مرسى مطروح. حيث تم تفقد أروقة المبنى الرئيسي للجامعة والمكاتب الإدارية والوظيفية لإدارة الجامعة، وكذلك مكتب رئيس الجامعة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجامعة مطروح بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التى أعادت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية بفضل قيادتها الحكيمة وبإرادة الشعب المصرى العظيم.

كما أشاد بدور جامعة مطروح التى ولدت صرحا علميا عملاقا لتشمل اليوم ١١ كليه حتى الآن، وتأكيد دورها وتأثيرها مع الإسراع في إنهاء منشآتها وتثمين دورها في خدمة المجتمع المحلى وأهالي مطروح، متمنيًا لها التوفيق دائما.

بينما رحب رئيس جامعة مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لاجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا على تضافر الجهود وحرص الجميع على أن يجعل من جامعة مطروح كيانا علميا بارزا يؤثر في المجتمع بتضافر وتعاون كافة الجهود ،مشيرا الى أنه يتم الاسراع في إنهاء الاعمال مع البدء في نقل عدد من الكليات بعد سنوات في مقرها المؤقت منها الطفولة المبكرة من المركز الاستكشافى بمطروح والآثار من مقر الشبان المسلمين إلى مقر جامعة مطروح الجديدة وجارى تجهيز عدد من قاعات وورش كلية التربية النوعية،وكذلك الاعداد لإعلان عن وظائف الجامعة.