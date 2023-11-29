خالد شعيب يتابع نتائج لقاء وفد أطباء مطروح مع «أطباء مصر» لمناقشة تحسين منظومة الصحة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتائج لقاء وفد أطباء مطروح برئاسة الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح مع الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحى نقيب عام نقابة أطباء مصر لمناقشة جهود تحقيق مزيد من تحسين منظومة الصحة واستقرار الأوضاع للأطباء بمطروح بما يعود على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة

وأوضح نقيب أطباء مطروح أنه تمت مناقشة عدد من المطالب والإجراءات المالية للنقابة الفرعية، وإدراج نظام محدث للأطباء على سيستم برنامج النقابة، إضافة إلى عدد من القضايا العامة ورؤية التعاون مع نقابة الأطباء بليبيا الشقيقة من خلال نقابة مطروح الفرعية.

وأكد النقيب العام على أهمية الحفاظ على مكانة الأطباء مع الاستعداد التام لسرعة تلبية الاحتياجات الضرورية لأطباء مطروح، موجها الشكر إلى محافظ مطروح على تعاونه من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة والإسهام في تحقيق مزيد من الاستقرار لأطباء مطروح.

ورافق نقيب الأطباء بمطروح كل من الدكتور صبري شعبان وشريف الشناوى أعضاء فرع النقابة.