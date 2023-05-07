خالد شعيب يؤكد تقديم الدعم الكامل للارتقاء بالقطاع المالي بمحافظة مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمكتبه اليوم زيزى الجوهرى ، وكيل وزارة المديرية المالية الجديد بالمحافظة، ووكلاء المديرية المالية بمطروح ، حيث رحب المحافظ بهم ، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهام عملها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لاستكمال المسيرة والنهوض بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة بالتعاون مع جميع الجهات

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالقطاع المالي مع الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية لرفع كفاءتهم و لتسريع وتيرة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أشاد بما شهدته المديرية المالية بالمحافظة من التغييرات والتطوير والنظم المالية الجديدة بما يقضى على أى صور للفساد المالي أو الإدارى وذلك لمواكبة ما يتم من ثورة تغيير في ضوء الجمهورية الجديدة.