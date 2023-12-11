خالد شديد يكشف لـ«CEO Level» خطة الدولة للتحول إلى «التوك توك» الكهربائي

كشف الدكتور خالد شديد، رئيس مجلس إدارة «النصر للسيارات»، تفاصيل خطة تحول الدولة نحو التوك توك الكهربائى ذى العجلات الـ4، كبديل لنظيره العادى، ضمن مستهدفاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف شديد فى حواره مع برنامج «CEO Level» الذى تمت إذاعته أمس –الأحد- على قناة «ALMAL TV» بموقع «يوتيوب»، أن خطة التحول للتوك توك الكهربائى تتضمن تفعيل منظومة متكاملة لتشغيله، عبر شركات متخصصة، بجانب إقامة مناطق ومجمعات للشحن وتغيير البطاريات.

وأوضح أن «النصر للسيارات» تخطط لإنتاج التوك توك الكهربائى خلال الفترة المقبلة، إذ تبحث مع 3 شركات من الهند والصين فرص الدخول بشراكة معها.

وأوضح شديد، لـ«CEO Level» الذى يُذاع السابعة مساء الأحد من كل أسبوع، أن «النصر» تدرس اقتحام نشاط الصناعات المغذية بهدف تعميق صناعة السيارات محليًا، إذ تبحث المنتجات البلاستيكية والفلاتر والدوائر الكهربائية.

وتابع رئيس مجلس ادارة «النصر للسيارات»، أن الأخيرة تعتزم تجميع البطاريات الكهربائية محليًا، إذ ستبحث فرص الوصول لشركاء لبدء المشروع ضمن المرحلة الثانية من إستراتيجية إعادة تأهيل الشركة.

وتم إطلاق «النصر للسيارات» عام 1960 بقرار رئاسى، واستمرت فى العمل حتى عام 2009، قبل قرار التصفية بعد تعثرها.

وعقب 8 أعوام من التصفية، قرر وزير قطاع الأعمال العام فى 2017، إعادة وإحياء الشركة مجددًا والبحث عن شريك أجنبى لإنتاج السيارات محلياً.

وتمتلك الشركة مساحة أرض تصل لمليون متر، ولديها 8 مصانع وعنابر بمساحة تصل لـ40 ألف متر مربع للواحد.

ذو 4 عجلات.. ومباحثات مع 3 كيانات من الهند والصين لإنتاجه محلياً

منظومة متكاملة وشركة متخصصة فى التشغيل وتدشين مجمعات للشحن

دراسة اقتحام نشاط تجميع البطاريات وتصنيع الفلاتر ضمن محور «المغذية»