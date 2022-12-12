خالد سمير: القطاع الصحي يتطلب استثمارات تكنولوجية كبيرة

قال خالد سمير، عضو مجلس إدارة شركة إيلفيت كابيتال، إن العنصر الرئيسي لنجاح منظومة الرعاية الصحية في مصر هو إدارة الأصول، موضحًا أن القطاع يتطلب استثمارات تكنولوجية عالية بشكل مستمر.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بالقمة السنوية للاستثمار في الرعاية الصحية اليوم، أن مصر لديها فرصة للتفوق على الكثير من المنافسين فى المنطقة العربية بهذا النشاط، وذلك عبر تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مثل التعاون الذي تم بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص فيما يخص معهد ناصر.

وأوضح خالد سمير، عضو مجلس إدارة شركة ايلفيت، أن هناك بعض المشاكل التشريعية بالفعل فيما يتعلق بالقطاع الرعاية الصحية ولكن الأمر يبدأ من إصلاح الوضع الداخلي لجذب المستثمر الأجنبي عبر خلق نماذج تعاون جيدة وناجحة أولاً، مطالباً بضرورة توطين الخدمات الطبية فى مناطق مختلفة ولتوطين الخدمات نحتاج إلى فكر مختلف.