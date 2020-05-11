خالد سليم يتعاقد مع «ديمة» للإنتاج الفني والتوزيع

تواصل مؤسسة ديمة للإنتاج الفني سلسلة نجاحها فى جميع أنحاء الوطن العربى، والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيًا لتأكيد التميز والخبرة كرائدة في مجال الإنتاج الموسيقى، وتبني الأصوات الشابه أو التي لها تاريخها الفني.

وتعاقدت “ديمة” للإنتاج الفنى مؤخرًا مع الفنان خالد سليم لطرح أجدد أغانيه، ولكن قد تم تأجيلها نظرًا للظروف المحيطة وأزمة فيروس كورونا”كوفيد-١٩”، على أن تتم مواصلة العمل فور انتهاء تلك الأزمة، والبدء في تركيب صوته علي الأغاني المتفق عليها بين الطرفين التي أخذت وقتا كبيرا وجهدا مختلفا من الاختيارات والتنفيذ الموسيقي العالي المستوي.

وقامت شركة ديمة للإنتاج الفني، بتجديد الثقة وتوقيع عقد مع الفنانة أميمة طالب نجمة ستار أكاديمى، لطرح أجدد ألبوماتها، بعد أن حققت نجاحا كبيرا معهم فى السنوات الماضية من خلال ألبوم”أختلف”، وألبوم”ويوة”، وحازت على نسبة استماع ومشاهدة تخطت المليون عبر القناة الرسمية.

كما تمكنت موخرا علي ان تبني اصوات عربيه سوف يكون لها شأن كبير في تاريخ الاغنية السعودية والعربية وتحت إشراف مباشر من الشاعر والملحن بندر بن فهد.