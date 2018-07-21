خالد سليم يتألق في مهرجان الإسكندرية

المال- خاص أحيا المطرب خالد سليم وفرقته الموسيقية، حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي وسط حشد كبير من جمهور الإسكندرية مساء الجمعة على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.وقدم سليم باقة من أشهر أعماله بالإضافة إلى مجموعة من أغاني عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي منها حلم عمري، يا كل ع

المال- خاص

أحيا المطرب خالد سليم وفرقته الموسيقية، حفلا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي وسط حشد كبير من جمهور الإسكندرية مساء الجمعة على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وقدم سليم باقة من أشهر أعماله بالإضافة إلى مجموعة من أغاني عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي منها حلم عمري، يا كل عاشق، كل نظرة

كما قدم موعود لـ العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أربع حروف، نسم علينا الهوي وقد ايش كان في ناس لـ فيروز، في يوم وليلة لـ وردة، تلات سلامات لـ محمد قنديل، لكل عاشق وطن، عشنا قد ايه، عيش ، يالي غايب ، ونرجع ليه، يا ناعسة وخبريني ، مشاعر لـ شيرين، خمس دقايق، عالم تاني ، قولي أحبك

واختتم سليم الحفل بأغنية بلاش الملامة.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور قدم المنشد علي الهلباوي وفرقته الموسيقية ليلة في حب الرسول؟

وشدا الهلباوي بمجموعة من المدائح والقصائد الدينية والابتهالات، بالإضافة إلى مجموعة من أعماله الخاصة منها كل من يفهم عنى، دوم، على أي وضع، قل للمليحة،وانا سميتك الجنة، ابعتلى جواب.

واختتم الحفل بأغنية مرسال لحبيبتى بناء على طلب الجمهور.



وكانت فعاليات مهرجان الاوبرا الصيفي الذى تنظمه دار الاوبراالمصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر علي انطلقت مسرح أوبرا دمنهور مساء الخميس 19 يوليو بحفل أحياه المطربين الشباب أبناء محافظة البحيرة احمد ناصر و صابرين النجيلي

وتضمن الحفل فاصلين الأول قدم خلالة المطرب أحمد ناصر، باقة من أروع الأغانى لكبار المطربين منها كوكب تانى لـ مدحت صالح ، بلاش العتاب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بجانب “مو صلاح” وهي أغنية أعدها ناصر خصيصا لنجم منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح.

أما الفاصل الثاني شدت خلالة المطربة صابرين النجيلي بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف مجدى بمجموعة متنوعة من اشهر أعمال عمالقة الطرب منها أنت عمرى.

وبالتزامن مع حفل أوبرا دمنهور قدمت المطربة ريهام عبد الحكيم حفل علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين بعدد من الأغاني منها ألف ليلة وليلة، أما براوة.