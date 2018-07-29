خالد سعد قائماً بأعمال المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات

أحمد شوقيأسندت رابطة مصنعى السيارات، لخالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، القيام بمهام المدير التنفيذي للرابطة بشكل مؤقت، خلفاً للواء حسين مصطفى.وأوضح خالد سعد أن قيامه بمهام المدير التنفيذي للرابطة يعد أمرًا مؤقتًا لحين تعيين مدير جديد؛ على أن يقوم بمهامه الحالية كأمين عام للر



أحمد شوقي

أسندت رابطة مصنعى السيارات، لخالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، القيام بمهام المدير التنفيذي للرابطة بشكل مؤقت، خلفاً للواء حسين مصطفى.

وأوضح خالد سعد أن قيامه بمهام المدير التنفيذي للرابطة يعد أمرًا مؤقتًا لحين تعيين مدير جديد؛ على أن يقوم بمهامه الحالية كأمين عام للرابطة.

ويعتبر سعد أيضًا الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات وعضو مجلس إدارتها، وذلك منذ الانتخابات التي أجريت نهاية 2015، والتي جاءت إلى منصب الرئيس بالمهندس حسن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة “الأمل”، وكلاء كل من لادا الروسية وبى واى دى الصينية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس فريد الطوبجى رئيس مجلس إدارة المجموعة البافارية للسيارات؛ بالإضافة إلى خالد سعد مدير عام بريليانس البافارية للسيارات أمينا للرابطة، والمهندس أحمدعبد الغفار القائم بأعمال رئيس شركة النصر للسيارات –آنذاك- أمينا للصندوق.

وكان اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات قد استقال من منصبه كمدير تنفيذي للرابطة، في وقت سابق.