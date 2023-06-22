خالد سرحان يعتذر لمصطفى قمر بعد اصابته في عينه بكواليس «أولاد حريم كريم»

وجه الفنان خالد سرحان رسالة اعتذار خاصة للمطرب مصطفى قمر عبر حسابه الرسمي ” فيس بوك ” ، بعد اصابة مصطفى قمر في عينه في احدى مشاهد فيلمهما ” أولاد حريم كريم” أثناء التصوير ، بعدما قام قمر بنشر صورة له وهو مصاب في عينه عبر حسابه الرسمي .

وقام خالد سرحان بالاعتذار له معلقا ” قالوا لي أنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي ليس علي أن اتقنه لهذه الدرجة، أنا آسف”.

وأضاف ” اه يا جماعة ده بوكس بجد في تصوير مشهد من حريم كريم ٢ بس خرج عن السيطرة للاسف، ماتقلقوش مصطفى بخير.

ونشر مصطفى قمر صورة له وهو مصاب وعلق “انا كويس ياجماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس احنا حنتوقف ٣ ايام عن تصوير اولاد حريم كريم لغاية ماعيني تخف دعواتكم”.

“أولاد حريم كريم” يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وفيلم “اولاد حريم كريم” بطولة “مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) و المنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.