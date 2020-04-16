خالد سرحان: أقدم شخصية المحامي لأول مرة في «خيانة عهد»

ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها مع الفنانة يسرا

كشف الفنان خالد سرحان أنه يجسد لأول مرة شخصية “محامي” في مسيرته الفنية منذ فترة طويلة في مسلسل خيانة عهد في شهر رمضان.

وأضاف سرحان في تصريحات لـ”المال”، أنه يقدم شخصية “مروان” في المسلسل وهو شقيق الفنانة يسرا، منوها بأنه سيقدم هذه الشخصية بأسلوب مختلف في الدراما والسبب يرجع لقدرة المخرج سامح عبد العزيز.

وتابع أنه انتهى من تصوير 80 في المئة من مشاهده في مسلسل خيانة عهد، لكن سيستمر تصوير العمل في شهر رمضان برغم صعوبة الأمر هذه الأيام بسبب فيروس كورونا .

ولفت سرحان إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها مع الفنانة يسرا في عمل فني، مشيرا إلى أن هذا العمل سيكون من المسلسلات الهامة في شهر رمضان هذا العام .

خيانة عهد بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، إنتاج العدل جروب واخراج سامح عبد العزيز.