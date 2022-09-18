خالد زكي يودع زوجته لمثواها الأخير بالدموع ونجوم الفن يواسونه (صور)

أقيمت منذ ساعات جنازة زوجة الفنان القدير خالد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ، وانهار الفنان خالد زكي بمجرد خروج جثمان زوجته من سيارة الإسعاف وظل جالسا على كرسي وانهارت ابنته أيضا ودخلت في نوبة بكاء وأخذت تردد عبارة ” ياماما هاتوحشيني ” لكن حاول بعض أصدقائها تهدئتها.

كما حرص على حضور مراسم الجنازة ومساندة خالد زكي في مصابه بعض نجوم الفن والإعلام أبرزهم ، الإعلامي عمرو الليثي ونقيب الممثلين أشرف زكي وعضو نقابة المهن التمثيلية الفنان منير مكرم والفنان شريف خير الله وكثير من أصدقاء زوجة خالد زكي وأقاربها أيضا.

وبعد انتهاء الجنازة تم التوجه بالجثمان لدفن الراحلة بمقابر الأسرة بطريق صلاح سالم.