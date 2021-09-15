خالد راشد وهشام مبروك يفوزان بمقعدي العضو المنتدب فى انتخابات «مصر المقاصة»

فاز كل خالد راشد و هشام مبروك بمقعدي الأعضاء المنتدبين بمجلس إدارة شركة مصر المقاصة فى دورة المجلس ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤.

وعقدت شركة “مصر المقاصة” اليوم جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورة ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤.

وأعلنت شركة مصر المقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/2024.