بورصة وشركات

خالد راشد وهشام مبروك يفوزان بمقعدي العضو المنتدب فى انتخابات «مصر المقاصة»

فى دورة المجلس ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤
كتب  و
2:32 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 2:32 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فاز كل خالد راشد و هشام مبروك بمقعدي الأعضاء المنتدبين بمجلس إدارة شركة مصر المقاصة فى دورة المجلس ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤.

وعقدت شركة “مصر المقاصة” اليوم جمعيتها العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورة ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤.

وأعلنت شركة مصر المقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

اقرأ أيضا  اعتراضات من شركات سمسرة على ضعف تمثيل أعضاء مجلس إدارة مصر المقاصة السابق فى الانتخابات

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/2024.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

اقرأ أيضاً

علاء عامر يفوز برئاسة مصر المقاصة بنسبة تصويت 62%

أسماء السيد 2:25 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

بدء الفرز الإلكتروني فى انتخابات مجلس إدارة «مصر المقاصة»

أسماء السيد 2:19 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

انتهاء عملية التصويت في انتخابات مصر المقاصة وسط حضور كثيف

أسماء السيد 2:13 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

سبيد ميديكال تشترى 500 ألف سهم خزينة جديد

رجب عزالدين 2:11 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

البورصة المصرية تحول دفتها للهبوط بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات الأجانب

رجب عزالدين 1:23 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

البورصة تقترح تعديلات تساعد الشركات الناشئة على التوسع في سوق المال

مصطفى طلعت 1:23 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21