خالد راشد : نُرجح زيادة ربحية مصر المقاصة أكثر من 70% الربع الثاني من 2022

توقع خالد راشد العضو المنتدب لشركة “مصر المقاصة”، زيادة ربحية الشركة عن الربع الثاني للعام الجاري بأكثر من 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من الاستراتيجية المتبعة من جانبها والمتعلقة بالاستغلال الأمثل لموارد المالية الخاصة بها .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المُقام الآن، إن استراتيجية المقاصة تقوم على ٣ محاور رئيسية تتعلق بتحسين كفاءة التشغيل للشركات، وإدارة المخاطر الخاصة بها، وثالثًا حماية المعلومات.

ولفت راشد إلي أن مصر المقاصة تمكنت بالفعل خلال الربع الإول من العام زيادة ربحيتها بشكل كبير إيضًا، موضحًا أن الشركة اتبعت خلال الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة لجميع العاملين بها ورفع كفاءتهم .

وأشار إلي أن كافة تلك التحركات أتت بثمارها سواء بتحسين بيئة العمل أو النتائج المعلنة، موضحًا أن هناك مساعي جديدة لطرح مزيد من المنتجات والأدوات .