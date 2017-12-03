خالد حجازى: اتصالات تستثمر 2.5 مليار جنيه فى الشبكات

❏ 32 مليون عميل نشط.. و9 ملايين لخدمات إنترنت المحمول ❏ حسم آليات زيادة رأسمال الشركة يعود للمجموعة الأم ❏ تحويل أرباح للكيان الإماراتى مرتين خلال 10 أعوام ❏ التوسع فى تطبيقات نقل البيانات وخدمات تحويل الأموال عبر الموبايلسمية كمالتخطط شركة اتصالات مصر لاستثمار 2 إلى 2.5 مليار جنيه، خلال 2018 لت

❏ 32 مليون عميل نشط.. و9 ملايين لخدمات إنترنت المحمول

❏ حسم آليات زيادة رأسمال الشركة يعود للمجموعة الأم

❏ تحويل أرباح للكيان الإماراتى مرتين خلال 10 أعوام

❏ التوسع فى تطبيقات نقل البيانات وخدمات تحويل الأموال عبر الموبايل



سمية كمال

تخطط شركة اتصالات مصر لاستثمار 2 إلى 2.5 مليار جنيه، خلال 2018 لتطوير شبكاتها بالسوق المحلية، من أجل تقديم خدمات أفضل للعملاء.

قال خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بالشركة، إن المستقبل أصبح لخدمات نقل البيانات «الموبايل داتا»، ولدى اتصالات الحلول المتنوعة وتعتمد على تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G وتساهم فى توسيع مفهوم استخدامات الإنترنت على الموبايل، من خلال التطبيقات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، ما يمنح المشتركين قدرة على إدارة أعمالهم بشكل أكثر سرعة .

أوضح حجازى لـ«المال»، أن المنافسة فى سوق المحمول بعد دخول الشبكة الرابعة” تعتبر ظاهرة صحية، تعود بفائدة كبيرة على المستهلك، طالما كانت عادلة، كما تؤكد أيضا على ريادة الشركة فى مجال المحمول، وأن اتصالات دخلت إلى السوق فى ظل وجود كيانين كبيرين، واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا أن العميل يكون الفيصل فى نجاح الخدمات المقدمة من شركة عن أخرى .

قدر حجازى عدد عملاء اتصالات فى الوقت الحالى بأكثر من 32 مليون عميل، بينما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت المحمول 9 ملايين.

بموجب تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G التى وقعت الشركة على بنودها فى أكتوبر 2016، حصلت الشركة على 10 ميجاهرتز ترددات، وسددت ما قيمته 535.5 مليون دولار، وترخيص خدمات التليفون الثابت الافتراضى، عبر بنية المصرية للاتصالات، بقيمة 11.262 مليون دولار.

وعن استقرار اتصالات آلية زيادة رأسمالها، أكد أن القطاع المالى بالشركة ما زال يدرس جميع البدائل المناسبة فى هذا الصدد، حسم القرار النهائى يتوقف على المجموعة الأم.

كان إيهاب رشدى، رئيس القطاع المالى باتصالات مصر، أعلن فى تصريحات صحفية على هامش الدورة الأخيرة من معرض ومؤتمر جيتكس دبى للاتصالات، عن دراسة الشركة زيادة رأسمالها لتمويل خططها التوسعية بالسوق المحلية، مضيفا: “نبحث حاليا عن أنسب الطرق لتمويل الزيادة الجديدة بالاتفاق مع المساهمين الرئيسين، سواء من خلال الاقتراض البنكى، أو طرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية، أو ذاتيا من خلال مساهميها”.

عن توزيع الأرباح على المساهمين، علق: “لم نستقر على القرار بعد، لا سيما أن اتصالات منذ دخولها للسوق المصرية فى 2007، لم تقم بتحويل أرباح للخارج سوى مرتين فقط وكانت طفيفة”.

قال حجازى إن اتصالات مصر لديها عروض مبتكرة، يتمتع بها العملاء فى المرحلة المقبلة، تقوم على استغلال خدمات الجيل الرابع، فى نقل البيانات وتطبيقاتها، للتوسع فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول.

أوضح أن الاتفاقية مع المصرية للاتصالات لتشغيل خدمات المحمول، عبر شبكة اتصالات بنظام التجوال المحلى، تستهدف عمل الأولى من خلالها على مستوى المحطات المملوكة لها على مستوى الجمهورية .

أكد أن تحرير سعر الصرف أثر على القطاعات الاقتصادية العاملة بالسوق المحلية، بما فيها شركات المحمول، إلا أن الفارق يتمثل فى أن خدمات المحمول الوحيدة لم ترفع أسعارها بنفس معدل انخفاض سعر الصرف، حتى الزيادة المؤخرة لأسعار كروت الشحن، لم تساو نسبة انخفاض قيمة الجنيه .

ووقعت المصرية للاتصالات، اتفاقية تجوال محلى مع اتصالات فى مايو الماضى، لتقديم خدمات المحمول عبر شبكتها افتراضيا، قال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية، فى تصريحات، إن شركته وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات، وسعر الميجابايت، مع «اتصالات مصر»، فيما يخص خدمات التجوال، مقارنة بأورنج، التى وقعت معها فى أبريل الماضى.

ألمح حجازى إلى أن اتصالات مصر لم تحالفها الظروف للمشاركة فى معرض كايرو آى سى تى هذا العام، رغم أنه يمثل فرصة جيدة، لكن سفر كثير من قيادات الشركة لاجتماعات خارج مصر، منعها من المشاركة، وأن هناك مشاريع وخدمات سوف تعلن عنها قريبًا، تتطلب توافر الموارد سواء بشرية، أو فنية، أو مالية.

أكد أن الشركة تدعم توجهات الدولة بشأن تنفيذ خطط التطوير والتنمية، فيما يتعلق بالبنية التحتية التى تساهم فى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى ومتطور، وترصد الشركة استثمارات للمشاركة لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، التى تتوسع فيها الدولة لتخفيف الكثافات السكانية فى المدن، والمحافظات القديمة.

يذكر أن حجم استثمارات اتصالات مصر منذ بدء عملها فى 2007، وحتى الآن، يتجاوز 42 مليار جنيه، منها 5.5 مليار جنيه تمثل تكلفة الحصول على تراخيص 4G.

بحسب نتائج مجموعة اتصالات الإماراتية، حققت اتصالات مصر إيرادات بقيمة 8.3 مليارات جنيه 1.73 مليار درهم نهاية الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بـ8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبلغت أرباح الشركة 1.8 مليار جنيه، نهاية سبتمبر أى ما يقرب من 375 مليون درهم إماراتى.

يتوزع هيكل ملكية اتصالات مصر بين 7 كيانات، بواقع 66 %66 لمجموعة اتصالات الإماراتية، وشركة البريد للاستثمار بنسبة %20، وداس القابضة الإماراتية بـ %5، والاستثمارات التقنية – السعودية %1.5، والنابودة للاستثمار الإماراتية بنسبة %1.5، وموارد للتمويل الإماراتية بنسبة %1، وDIFC LLC الإماراتية بنسبة %5.