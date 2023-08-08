خالد جلال يتحدث عن تجربته الفنية بمركز الإبداع والأشخاص الذين أثروا فيه

أقام المهرجان القومي للمسرح برئاسة النجم محمد رياض لدورته الـ16 المقامة حاليا، “ماستر كلاس بعنوان كيفية صناعة النجم. مركز الابداع نموذجا” للمخرج القدير خالد جلال، وحضره المنتج هشام سليمان ومدير المهرجان القومي ياسر صادق والمخرجين محسن رزق وأشرف فايق وعدد من الإعلاميين والمهتمين بفن المسرح.

أدار الماستر كلاس الناقد باسم صادق وأعرب عن كون “مركز الإبداع حالة خاصة جدًا، بقيادة المخرج خالد جلال، فهناك مراحل أساسية مرت في حياته استطاعت أن تشكل وجدانه، فلسفة مركز الابداع قائمة على تكاملية الفنون، وقائم كذلك على فكرة التسويق، وخريجين مركز الابداع استطاعوا أن يغيروا شكل الحركة المسرحية، ومركز الإبداع قدم مجموعة كبيرة من العروض على مدى تاريخه من أفضل العروض التي قدمت في الآونة الأخيرة”.

وقال المخرج خالد جلال “دائماً أعيد الفضل لما وصلت له لثلاثة أشخاص تعلمت على أيديهم الطريقة التي أصبحت أعمل بها في مركز الإبداع ، وهم المخرج الكبير كرم مطاوع، ومخرج فرنسي تعلمت منه الكثير ، وكذلك المخرج الإيطالي دنيلو كورمونتي ، وهناك من تعلمت على ايديهم أيضاً مثل الفنان سعد أردش والدكتور سامي عبد الحليم ، وغيرهما” .

أضاف خالد جلال : “عندما أعلنا عن تعليم الإتيكيت بمركز الإبداع سخر الناس منا ، ولكن هذا كان جزء من صناعة النجم ، عندما يتقدم إلينا الطلاب بقول لهم ” انتوا مش داخلين الجنة ” ، فالمركز بمثابة المدرسة الروسية ، وبالمناسبة مركز الابداع الفني لم يكن الخطوة الاولى ، فالخطوة الاولى كانت ورشة مسرح الشباب وهي التي تمت التدريب فيها وتعلمنا من الأخطاء ، ولكن كنا نفتقد في مسرح الشباب رعاية النجم” .

وتابع قائلا أن الفنان الراحل كرم مطاوع كان دائما يقيم روابط لعروض ليس لها علاقة ببعض ، ولكنه كان يرى رابطا بينها وكان يخلق الحالة والحوار من خلال الحديث العادي والمناقشة التي نقيمها فيما بيننا ، وكنا نظن أنه يأتي وقد رتب أفكاره ولكننا اكتشفنا انه كان لديه ثقافة عريقة على ارتجال هذا الحوار ، وهذا ماتعلمته منه وأصبحت أقدمه في مركز الإبداع الذي اصبحت تجربته تناقش كتجربة في كل الدول العربية” .

يعد المهرجان القومي للمسرح حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.