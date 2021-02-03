ثقافة وفنون

خالد تاج الدين وأحمد إبراهيم .. لأول مرة صناع الأغنيات يقدمونها بصوتهم للجمهور

وكان ذلك مفاجأة مؤخرا للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهم ذلك
أحمد حمدي 8:06 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 8:06 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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تشهد سنة 2021 تقديم بعض صناع الأغاني لأول مرة من شعراء وموزعين موسيقيين أغنيات بصوتهم للجمهور في مسيرتهم الفنية، وكان ذلك مفاجأة مؤخرا للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهم ذلك.

فيقدم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لأول مرة أغنية سنجل بصوته إنتاج وليد منصور بعد تعاونه مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي .

كما يقدم الشاعر الغنائي خالد تاج الدين ايضا اغنية له لأول مرة ” أداب إعلام” عبر يوتيوب ، وتعد الأغنية، هي أول تجارب تاج الدين الغنائية، وأيضا من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى وميكس وليد شراقى، وماستر خالد عز، والكليب إخراج بتول عرفة.

جلال فهمي : اما ان يحقق النجاح بها فيكمل المشوار اولا وستضيف لمشواره

قال الموزع الموسيقي ومهندس الصوت جلال فهمي في حديثه للمال ان تجربة أحمد إبراهيم جديرة بالاهتمام لأنه موزع موسيقي كبير وله تاريخ مميز من الأغنيات مع كبار المطربين في مصر.

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وأضاف أن أحمد إبراهيم أحس أنه يريد تقديم تجربة فنية مختلفة لم يستطيع تنفيذها من خلال مطرب معين فقرر ان يقدمها بصوته للجمهور لاول مرة ، مشيرا ان تجربته ستضيف لفنه لو كانت جيدة الفترة القادمة لانها سلاحها ذو حدين اما ان يحقق بها نجاحا كبيرا ويكمل في تجربة الغناء بجانب التوزيع الموسيقي او لايحقق النجاح المتوقع منها فتهبط به فنيا للاسف .

وتابع قائلا إن أحمد إبراهيم قامة فنية كبيرة وموزع موسيقي مهم في الوسط الغنائي ، لذلك لن يضيف بتجربته الموسيقية والغنائية للسوق بقدر ما أضافه من خلال توزيعاته الموسيقية لنجوم الغناء الذي عمل معهم  في اغنياتهم مثل تامر حسني ومحمد حماقي وأنغام وأصالة وغيرهم .

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فوزي إبراهيم : الشاعر والملحن يكونا موصلا جيدا للأغنية أكثر من المطرب أحيانا

وأوضح الشاعر الغنائي فوزي ابراهيم ان الامر يتعلق بان يكون هذا الشاعر او الموزع الموسيقي صوتهما جيدا أم لا، مثل الملحن عمرو مصطفى بدا مشواره الفني كملحن ثم قام بالغناء.

ويضيف ان الملحن لو صوته جيدا يكون مجيدا في توصيل اللحن بدرجة اكبر احيانا اعلى من المطرب ، مثل بليغ برغم انه ليس عبد الحليم او وردة الا اننا حينما كنا نسمعه يؤدي اغانيه على العود نشعر بحالة فنية وموسيقية مختلفة عن حليم ووردة لانه معروف لو المحلن صوته جميلا يكون اقرب في توصيل اللحن عن المطرب .

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وأكد إبراهيم على أن الشاعر الغنائي لو ربنا اعطاه صوتا جميلا وقام بعمل معايشة مع الملحن من خلال ورشة حتى قام بهضم اللحن جيدا” استيعابه ” يمكن ايضا ان يقدم اضافة لانه عمل معايشة اكثر من المطرب للاغنية ، حيث إن المطرب أحيانا يأخذ الأغنية على واتس اب أو يغينها في الاستوديو مباشرة ، اما الشاعر لو قام بعمل ورشة للأغنية بشرط اساسي للغاية ان يكون صوته جيدا وموصل جيد سيكون مميزا كمطرب ماعدا ذلك يكتفي ان يكتب فقط .

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بقلم أحمد حمدي

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