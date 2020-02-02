خالد بشارة.. رائد تأسيس الشركات وصاحب أفضل نماذج الإدارة

“يهوى الحياة كأنّما هو خالد”.. بعبارات فقد ورثاء حملت بين طياتها تمجيدًا وإجلالاً لجهودهُ نعى عدد كبير من الشخصيات البارزة بسوق المال والأعمال والمجتمع الكروي وأيضا الوسط الفني الفقيد الراحل خالد بشارة رئيس شركة “أوراسكوم للتنمية مصر الذي وافته المنية فجر أول أمس الجمعة إثر حادث سير.

قاد عملية تغيير جذرية بربحية “أوراسكوم” رغم تحديات القطاع

بعزيمة وتحدِ وعمل دؤوب نجح بشارة خلال فترة وجيزة بإجراء عملية تغيير جذري لشركة “أوراسكوم للتنمية مصر” لتتمكن من تحقيق معدلات ربحية قوية، جعلتها ضمن أفضل ترشيحات بنوك الاستثمار لعام 2020.

فقد تصاعدت ربحية الشركة بقوة منذ توليه رئاستها في عام 2016 ويظهر ذلك بشكل ملحوظ في تتبع نتائج الأعمال من عام 2015 وحتى 2019، إذ سجلت الشركة أرباحا بقيمة 206 ملايين جنيه في نهاية 2015، ثم تحولت للخسائر في 2016 بقيمة 499.5 مليون جنيه، نتيجة لتأثيرات تعويم الجنيه، ثم تمكنت الشركة من استعادة الربحية في عام 2017 بقيمة 392 مليون جنيه.

ثم قفز صافي الربح في 2018 ليصل إلى 500 مليون جنيه، وفي التسعة أشهر الأولى من 2019 سجلت الشركة أرباحا بقيمة 501 مليون جنيه.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي بأوراسكوم للتنمية اتبع استراتيجية كان هدفها الارتقاء بمعدلات الربحية للشركة، وإطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة بالجونة.

كما تولي تنظيم مهرجان الجونة لـ3 دورات منذ 2017 وحتى العام الماضي، لتوافيه المنية بنهاية يناير 2020 إثر حادث سير بميدان الرماية، في ظل تبنيه خطة توسعية بالعام الحالي بإطلاق 3 مشاريع جديدة بالجونة.

واعتمدت خطتهُ الاستراتيجية لأوراسكوم على نظام إدارى جديد يعتمد على وضع العمليات الإدارية تحت مظلة إدارة واحدة، حسبما صرح الراحل لـ”المال” عبر حوار أجرته معه بسبتمبر 2017.

وكان قد عمل على تحقيق حلم تحويل الجونة لمدينة متكاملة عبر إنشاء جامعة و3 مدارس، فى المنتجع القريب من الغردقة من بينهم مدرسة حكومية، ومستشفى يعد الأكبر بالبحر الأحمر، ومطار خاص وملاعب واستاد، إضافة إلى تخصيص منطقة متكاملة للعاملين تُسمى البستان.

وفي عهده اقتنصت الشركة مشروع “O-WEST” إذ قد وقعت “أوراسكوم” فى ديسمبر الماضى، اتفاقًا نهائيًّا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشروع أو-ويست بمساحة ألف فدان غرب القاهرة، ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبية وترفيهية ورياضية.

وفي عهدهِ استعادت “أوراسكوم”حيازتها لجزيرة آمون بمحافظة أسوان وبدأت الشركة أعمالها التطويرية بالجزيرة استعدادًا لإقامة مشروعها.

وكانت “أوراسكوم” قد تضررت من سداد حق الانتفاع بجزيرة آمون، نظرا لعدم تمكنها من استلام الأرض بسبب تعديات عليها، إلا أن شركة إيجوث حصلت على حكم قضائى بأحقيتها فى الحصول على رسوم الانتفاع لأن التعدى تم بعد فوز “أوراسكوم” بالمشروع.

وُلد خالد بشارة عام 1971، درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل منها على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993 ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

التحق خالد بشارة بشاره بشركة micro plus عام 1993 للعمل بها بعد تخرجهُ، ثم دشن عقب ذلك شركة “لينك دوت نت” بمشاركة مجموعة من الأصدقاء فشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والشريك المؤسس بها في الفترة بين 1996 و 2005.

ليصبح بذلك أحد أهم اللأعبين الأساسيين في قطاع الإنترنت بالسوق المحلية بحسب ما وصفة كتاب “شهادة للتاريخ” الذي يرصد تاريخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انطلاق أعمالها أكتوبر 1999 حتى أكتوبر 2019.

وبعدها تولى منصبًا بشركة ويند الإيطالية، وفي عام 2003 اُختير مديرًا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الإنترنت بالشركة، وفي العام ذاتهُ اختارت مجلة egypt business today بشارة؛ ليكون “أفضل رئيس تنفيذي للعام” تحت سن 40 عاماً.

كما أسس شركة A15 التي تتخصص في الاستثمار بشركات تكنولوجيا المعلومات، وشغل منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة بعام 2012، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة بعام 2016 ثم رئيسًا لمجلس إدارة نادي الجونة بعام 2017.

وستقام غدًا الإثنين جنازة الراحل في كنيسة مامرقس كليوباترا بمصر الجديدة في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يقام العزاء مساء اليوم ذاتهُ في كنيسة العذراء بالمرعشلي في الزمالك.