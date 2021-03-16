خالد بركات رئيسًا لمجموعة التجزئة المصرفية والرقمية بالبنك الأهلي الكويتي

بدءا من أول مارس

قرر بنك ABK مصر تعيين خالد بركات، رئيسا لمجموعة التجزئة المصرفية والرقمية وقنوات التوزيع، بدءا من أول مارس.

ويأتي تعيين بركات في هذا المنصب في إطار خطة البنك للتوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفي وتطوير الخدمات الرقمية وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء عن طريق الاستعانة بالقيادات المصرفية المتميزة في هذا القطاع.

ويتمتع خالد بركات بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من 24 عاما، تتنوع ما بين تطوير منتجات التجزئة المصرفية واستحداث الخدمات الرقمية المالية، إضافة إلى إشرافه على قنوات التوزيع.

وعمل بركات في العديد من المؤسسات المالية المختلفة، والتي أدار عن طريقها قطاع السياسات الائتمانية، وكذا تطوير منتجات قروض التجزئة المصرفية والمبيعات ومنها سيتي بنك مصر.

كما تولى منصب رئيس قطاع قروض التجزئة المصرفية والمبيعات بالبنك التجاري الدولي CIB ، إضافة إلى تطوير ويعد آخر منصب تولاه بركات رئاسة قطاع التجزئة المصرفية والرقمية وقنوات التوزيع في بنك ABC مصر.

إذ كان مسؤولا عن إطلاق جميع المنتجات والخدمات المصرفية والرقمية للأفراد، وكان له العديد من بصمات النجاح التي اثرت بالإيجاب على نتائج أعمال البنك خلال الفترة الماضية.