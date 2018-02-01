خالد بدوي يتابع هيكلة المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين

الوزير: دراسة فرص الاستثمار بالخارج.. والمساهمة فى شركات عالمية- المال - خاصعقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التوجيهات لشركات التأمين التابعة للوزارة.وحضر الاجتماع، رؤساء الشركا

الوزير: دراسة فرص الاستثمار بالخارج.. والمساهمة فى شركات عالمية-



المال – خاص

عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التوجيهات لشركات التأمين التابعة للوزارة.

وحضر الاجتماع، رؤساء الشركات التابعة: حسين عطاالله رئيس شركة مصر للتأمين، والدكتور أحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، والمهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.

وأكد الوزير، فى مستهل الاجتماع، على ضرورة تحول شركات التأمين التابعة إلى الأسواق العالمية مع العمل على زيادة حصتها من السوق المحلية.

ووجه إدارات الشركات إلى دراسة فرص الاستثمار فى الخارج من خلال المساهمة فى شركات عالمية، خاصة فى ظل ما تتمتع به شركات التأمين من كفاءات بشرية وقدرات مالية.

وطلب من رؤساء الشركات دراسة المساهمة فى المشروعات الاستثمارية ذات دراسات الجدوى الدقيقة، والتى تشير إلى تحقيق عوائد مرتفعة، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتذليل أى عقبات تواجه عمليات الاستثمار لديها.

وتابع الوزير إجراءات إعادة تشكيل لجان الاستثمار بالشركات، مشيرًا إلى ضرورة ضخ دماء جديدة وخبرات على درجة عالية من الكفاءة فى عضوية اللجان المشكلة داخل الشركات وخاصة لجان الاستثمار.

من ناحية أخرى، كشف الوزير عن تواصله مع وزيرى السياحة والبيئة ومحافظ القاهرة لبحث التعاون فى مشروع تطوير العقارات والمبانى التاريخية بوسط القاهرة من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والتى تمتلك عددًا من الأصول التاريخية فى هذه المنطقة، وجدد التأكيد على أهمية الاستعانة بمطورين متخصصين فى مشروعات التطوير العقارى.