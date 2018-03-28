خالد بدوي يتابع مشروع التوسعات الجديدة في مصر للألومنيوم

المال - خاص عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم. يأتي ذلك…

المال – خاص



عقد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس شركة مصر للألومنيوم.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة الدورية لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

فى بداية اللقاء، استمع الوزير إلى عرض تقديمى من السيد رئيس شركة مصر للألومنيوم حول الموقف الحالى للشركة من الناحيتين الفنية والمالية وحجم الطاقة الإنتاجية والصادرات، إضافة إلى دراسة جدوى أولية لمشروع التوسعات والذى تبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن مع تخفيض استهلاك الطاقة، وكذلك البدائل التمويلية المقترحة للمشروع وفترة استرداد التكلفة الاستثمارية.



ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة وشركة مصر للألومنيوم بمراجعة أسس إعداد دراسة الجدوى والفروض الأساسية التى تم استخدامها فى حساب التكلفة الاستثمارية والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع التوسعات، مشددًا على ضرورة الإسراع فى إنجاز الدراسات والبدء فى الخطوات التنفيذية للمشروع فى أقرب وقت ممكن.



وشدد على ضرورة الاستعانة باستشارى أو مقاول عام لإدارة مشروع التطوير يكون مسؤولاً عن متابعة المراحل المتلاحقة فى التعاقد على المعدات والخطوط الجديدة إلى أن يتم البدء الفعلى فى التشغيل، ووجه بدراسة إنشاء صناعات جديدة بما يتيح الفرصة لتصدير منتجات بدلًا من تصدير الخام، وذلك بغرض تعميق الصناعة المحلية وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة.



وطلب الوزير من إدارة الشركة القابضة إعداد تقرير شامل حول صناعة الألومنيوم محليًا، وأهم التطورات فى هذه الصناعة عالميًا على أن يتضمن مقومات شركة مصر للألومنيوم الفنية ومؤشراتها المالية والخطط المستقبلية، ومن بينها مشروع التوسعات، مع إمكانية استعراض ذلك التقرير خلال الزيارة المرتقبة للسيد الوزير إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادى.