خالد بدوي: لا يعقل صرف 7 مليارات جنيه لتصنيع سيارة ومتعرفش تبيعها

أحمد عاشورقال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إنه لا يعقل أن تقوم شركة بضخ استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه لتصنيع سيارات ومتعرفش تبيعها، خاصة أن السوق المصرية صغيرة، ولا تتجاوز عدد السيارات التي يتم بيعها عن الـ150 ألف سيارة في الوقت الحالي.جاء ذلك عن مستقبل تطوير شركة النصر للسيارات، وقال بد

أحمد عاشور



قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام إنه لا يعقل أن تقوم شركة بضخ استثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه لتصنيع سيارات ومتعرفش تبيعها، خاصة أن السوق المصرية صغيرة، ولا تتجاوز عدد السيارات التي يتم بيعها عن الـ150 ألف سيارة في الوقت الحالي.

جاء ذلك عن مستقبل تطوير شركة النصر للسيارات، وقال بدوي “إن مصر عمر ما كان فيها صناعة سيارة ولن يكون فيها”.

وأضاف بدوي أن إقامة مصنع للسيارات يتطلب انتاج ما بين 220 و230 ألف سيارة سنوية ذات جودة ومواصفات عالية، وهو ما يصعب تحقيقه سواء من الناحية الصناعة أو من الناحية التسويقية لعدم قدرة السوق حاليًا على شراء كامل إنتاجها.