خالد بدوى يجتمع بقيادات وزارة قطاع الأعمال في أول أيام عمله

المال - خاصاجتمع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الإثنين، بقيادات الوزارة والعاملين بها، فى أول أيام عمله وتسلمه مهامه رسميًا بعد أداء اليمين الدستورية. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بمختلف القطاعات داخل الوزارة، وخط



المال – خاص

اجتمع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الإثنين، بقيادات الوزارة والعاملين بها، فى أول أيام عمله وتسلمه مهامه رسميًا بعد أداء اليمين الدستورية.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بمختلف القطاعات داخل الوزارة، وخطط العمل والتحديات الحالية، واستمع سيادته إلى الرؤى والمقترحات للتغلب على أبرز التحديات بما يسهم فى تحسين آلية العمل وتطوير الأداء.

وأكد أهمية دور وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة الراهنة لدعم الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية وحرصها على تنفيذ خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة بالشركات التابعة للوزارة بما يحقق زيادة فى ربحية الشركات التابعة ويوقف نزيف الخسائر فى الشركات المتعثرة، مشددًا على أن الوزارة تهدف إلى تحسين أداء المحفظة الاستثمارية التى تديرها وتعظيم عائد الاستثمار فى الشركات التابعة، والتوسع فى أنشطة وقطاعات جديدة، إضافة إلى إعادة الهيكلة الشاملة للشركات.

كما شدد على أهمية استغلال الأصول المملوكة لدى الشركات التابعة للوزارة، وضرورة العمل على تطبيق أفكار غير تقليدية لإصلاح وتحسين أداء الشركات.

ووجه بضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة، مؤكدًا ثقته فى العاملين بالوزارة وقدرتهم على إنجاز المهام والتكليفات المطلوبة.

