خالد النشار: رفع سقف استثمار شركات التأمين لأموالها إلى 40%

خالد بدر الدين: أكد خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة - هي الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين - بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% من 30%.وقال النشار في اتصال هاتفي مع وك

خالد بدر الدين:



أكد خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة – هي الأموال غير المخصصة لسداد الأخطار الناشئة عن التأمين – بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% من 30%.

وقال النشار في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز ”وافقنا في نهاية أبريل على رفع نسبة استثمار شركات التأمين التى يبلغ عددها 33 شركة تأمين لأموالها الحرة في الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة إلى 40%.

وكانت وزارة قطاع الأعمال طلبت من وزارة الاستثمار زيادة سقف استثمار شركات التأمين لأموالها الحرة لتفعيل قرار الهيئة يستلزم صدور قرار من وزارة الاستثمار ثم نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بالنسبة الجديدة.

وأضاف أن قرار رفع النسبة سيساعد على توفير سيولة أكثر في السوق بجانب تعظيم استثمارات الشركات.

وبلغت استثمارات شركات التأمين 85.5 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 بزيادة 41% عن السنة المالية السابقة لها.