خالد: الفاتح أول طراز جو ويند ينضم للشرق الأوسط

فرنسا - بدور إبراهيم: قال اللواء أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القرويطة الفاتح تعد أول قطعة بمصر والشرق الأوسط بأكمله، وهي من أحدث القرويطات على مستوى العالم. وأضاف خالد، فى كلمته بمناسبة رفع العلم المصرى، واستلام أول قرويطة شبحية…

فرنسا – بدور إبراهيم:

قال اللواء أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القرويطة الفاتح تعد أول قطعة بمصر والشرق الأوسط بأكمله، وهي من أحدث القرويطات على مستوى العالم.

وأضاف خالد، فى كلمته بمناسبة رفع العلم المصرى، واستلام أول قرويطة شبحية من طراز “جو ويند”، أن القوات البحرية تشهد اليوم لحظة جديدة من اللحظات الهامة فى تاريخها وخطوة جديدة لتكون فى مصاف بحريات العالم الفاعلة، والسعى نحو رفع القدرات القتالية والحفاظ على مياهنا الإقليمية والاقتصادية.

وأشار إلى أن القرويطة الشبحية الفاتح (طراز GOWIND) تتمتع بقدرة عالية على الإخفاء والتمويه، إضافة إلى تنوع أنظمة التسليح بما يدل على رؤية القيادة السياسية والقوات المسلحة للتحديات والتهديدات المتنامية بالمنطقة سواءً القائمة أو المستقبلية.

وأوضح أن أهمية انضمام هذا النوع الجديد من الوحدات البحرية إلى أسطول القوات البحرية المصرية يمكن فى الحماية والتصدى للتهديدات، وتعرضت منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى تغيرات جيوإستراتيجية وسياسية وأمنية حادة لم تؤثر فى تغيير شكل المنطقة فحسب، بل وغيرت أيضاً فى نمط التحديات والتهديدات الموجودة بالمنطقة، وساهمت فى إبراز أشكال جديدة من الجرائم التى ترتكب بحراً.

وشدد على أن مصر وفرنسا تتفقا تماماً على أن الإرهاب يمثل تهديداً حقيقياً لكل دول العالم وليس دولةً بعينها، فلم تعد التحديات الأمنية تقتصر على التهديدات العسكرية بشكلها التقليدى فقط، بل أضيف لها وبكثافة تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، واستوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أراضيها وحدودها البحرية فى مواجهة أى غزو خارجى إلى مفهوم التعاون المشترك والمستدام بين الدول لمجابهة التهديدات من منبعها.

وتابع أن القوات البحرية المصرية تحمل على مدار تاريخها لواء الفتح البطولى لتؤدى دورها فى تأمين المسرح البحرى بجمهورية مصر العربية، وإحكام السيطرة عليه وتبذل القوات المسلحة جهداً فى تطور القدرات القتالية لقواتنا البحرية، حيث تم مؤخرًا إبرام أكثر من أربعة عقود وفق أحدث نظريات التسليح العالمى فتناول التطوير إدخال العديد من الوحدات البحرية الحديثة، كان أخرها حاملة المروحيات (مستيرال) والفرقاطة تحيا مصر من طراز فريم وعدداً من لنشات الصواريخ المتطورة والغواصات، كما شمل التطوير القواعد والموانئ البحرية وترسانة القوات البحرية، حتى أصبحت القوات البحرية على درجة عالية

من الكفاءة القتالية والفنية التى تمكنها من تأمين المصالح الحيوية للدولة، كما تتمتع القوات البحرية برصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية جعلها تحظى بسمعة دولية مرموقة على المستويين الإقليمى والعالمى، وتسارع كثير من الدول بطلب التعاون معها فى مجال التدريب المشترك وإجراء المناورات البحرية والالتحاق بدوراتها وتبادل الخبرات مع تشكيلتها القتالية ومنشآتها التعليمية.



ولفت إلى أن التطوير لم يقتصر على الوحدات الحديثة فقط، بل إمتد ليشمل نقل تكنولوجيا التصنيع والبناء معتمدة على العقول والسواعد المصرية وفى الوقت الحالى يتم تصنيع أول قرويطة طراز (GOWIND) بشركة ترسانة إسكندرية من أصل تعاقد يضم عدداً من القرويطات التى سيتم تصنيعهم، بالتالى بجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع شركة (NAVAL GROUP) الفرنسية.



وأضاف أن التعاون مع الشركة الفرنسية يعد نموذج فعال من نماذج التعاون المستمر والمثمر بين مصر وفرنسا ودليل قاطع على العلاقات العسكرية الوطيدة والقوية بين البلدين، فقد تطورت هذه العلاقة بدءاً من شراء الفرقاطة طراز فريم ومروراً بإستلام حاملتى المروحيات الهل(مستيرال)، وحتى اليوم بإستلام القرويطة طراز (GOWIND) ونقل تكنولوجيا البناء والتصنيع المشترك.