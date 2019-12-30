خالد الغزالى: 11.5 مليار جنيه لإنشاء مشروع فوسفات وسكة حديد بالوادى الجديد

وذكر خالد الغزالى أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع ، وتولى هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات

قال المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر إن الشركة تنفذ مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد، والذى يعد من المشروعات القومية العملاقة، وتصل تكلفة الإنشاء لنحو 11.5 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر تحت عنوان: “الطاقة آفاق لتعاون والاستثمار”، أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد لخدمة المشروع بتكلفة 5 مليارات جنيه ، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات البنية التحتيه الخاصة به.

وذكر خالد الغزالى أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع ، وتولى هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات تذكر فى إعادة الهيكلة واستقدام مقاولين وفتح أسواق جديدة للمنتجات.

وأكد أنه تم إنشاء شركة الوادى الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، فى يونيو 2017، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها فى مشروع مجمع حمض الفوسفوريك، حيث تمت ترسية المشروع على تحالف صينى لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل.

وأوضح رئيس شركة فوسفات مصر أنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذى يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت من حيث المبدأ على أن وضع المجمع تحت مظلة المنطقة الحرة، وخلال شهر سيكون أول منطقة حرة فى الوادى الجديد.