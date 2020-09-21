استثمار

خالد العناني يناقش مع رئيس غرفة شركات السياحة السابق مقترحات دفع الحركة

وحرص العناني على توجيه الشكر لحسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة،
دعاء محمود 7:40 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 7:40 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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استقبل، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية الساب؛ وذلك للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

وحرص العناني على توجيه الشكر لحسام الشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة، حيث إنهم عملوا فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

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وخلال اللقاء استعرض الشاعر للوزير مقترحًا عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية، والذى كان قد تَقدّم به من قبل أثناء فترة رئاسته مجلس إدارة الغرفة، كما قدَّم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة.

من جانبه رحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات والمقترح المقدَّم، مؤكدًا له ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحي.

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بقلم دعاء محمود

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