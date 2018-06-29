خالد العناني يكشف حقيقة بيع أراض أثرية بمارينا لإحدى الجهات

دعاء محمودأكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن ما تردد مؤخرًا عن قيام الوزارة ببيع أراضٍ أثرية في منطقة مارينا بالعلمين، لإحدى الجهات، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لا تقوم ببيع أرضيها ولا تتنازل عنها لأي جهة.وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية لمحرري الآثار، أن ا

دعاء محمود





أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن ما تردد مؤخرًا عن قيام الوزارة ببيع أراضٍ أثرية في منطقة مارينا بالعلمين، لإحدى الجهات، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لا تقوم ببيع أرضيها ولا تتنازل عنها لأي جهة.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية لمحرري الآثار، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه الأقاويل والشائعات ما هي إلا حسابات شخصية لمحاولة وقف إنجازات الوزارة.

كان عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت أن وزارة الآثار تحاول بيع أرض مارينا الأثرية، والمسجلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1743 لسنة 2000، مؤكدين أن هناك محاولة من اتحاد ملاك مارينا لإقامة حمام سباحة، وكافيتريا، ومنطقة ترفيهية وشاليهات بزعم تأجير 13 فدانًا من أرض مارينا الأثرية.