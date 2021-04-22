استثمار

خالد العناني يستعرض استراتيجية العلاقات العامة للسياحة المصرية مع شركة دولية متخصصة

شركة أبكو (APCO) تتمتع بخبرة ممتدة على مدار 35 عاما في مجال التواصل
المال - خاص 1:29 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 1:29 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رئيس وممثلي شركة أبكو (APCO) الدولية للعلاقات العامة التي تعاقدت معها الوزارة في فبراير الماضي، والتي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وذلك للتعامل مع المستجدات الناتجة عن جائحة كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي في مصر والعالم.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإستراتيجية التي أعدتها الشركة خلال الأسابيع الماضية بهدف التواصل مع منظمي الرحلات وشرائح السائحين المستهدفين في الأسواق العربية والأوروبية المصدرة للسياحة إلى مصر، من خلال القنوات المناسبة وعن طريق توجيه الرسائل التي تناسب كل سوق.

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وذلك خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع قيام الدولة المصرية بإطلاق حملة تطعيم لجميع العاملين بالقطاع السياحي ضد الفيروس منذ أوائل أبريل الجاري، والتي بدأت بتطعيم العاملين بمحافظتي جنوب سيناء و البحر الأحمر.

وأعرب مأمون صبيح رئيس شركة APCO – الشرق الأوسط عن فخر الشركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، مشيرا إلى التطلع لاستخدام أفضل آليات التواصل العالمية للعمل على زيادة الوعي بمقومات مصر السياحية، والترويج للتجربة الفريدة التي تقدمها مصر للسائحين.

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جدير بالذكر أن شركة أبكو (APCO) تتمتع بخبرة ممتدة على مدار 35 عاما في مجال التواصل وإدارة العلاقات العامة في جميع أنحاء العالم، كما حصدت الشركة العديد من الجوائز، منها جائزة “وكالة العام في الشرق الأوسط 2019” من مجلة PRWeek، وجائزة “أفضل شركة لاستشارات المؤسسات لعام 2019”.

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بقلم المال - خاص

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