اقتصاد وأسواق

خالد العناني يترأس اجتماعا وزاريا لبحث سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خ
السيد فؤاد 10:31 م, الأحد, 4 يوليو 21 10:31 م, الأحد, 4 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً تحضيرياً للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليف فخامة رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

اقرأ أيضا  وزير المالية: تكليف رئاسي بفتح آفاق تنموية جديدة أمام مجتمع الأعمال

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة .

وقد حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والوكيل الدائم للوزارة، ومستشار الوزير للتحول الرقمي .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الرئيس السيسي يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022

المال - خاص 8:57 م, الأحد, 4 يوليو 21

مجلس الشيوخ يحسم الجدل بشأن الجهات المطبق عليها قانون المالية الموحد

ياسمين فواز 7:04 م, الأحد, 4 يوليو 21

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 4-7-2021

محمد مجدي 5:20 م, الأحد, 4 يوليو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 4-7-2021.. وعيار 21 يسجل 781 جنيها

عمر سالم 4:48 م, الأحد, 4 يوليو 21

التنمية المحلية توفر 85% من أراضي مشروعات حياة كريمة وتسعي لاعتماد الحيز العمراني لصالح 1600 قرية

عمر سالم 4:21 م, الأحد, 4 يوليو 21

البنك الأوروبي : معدل نمو الناتج المحلي المتوقع لمصر في 2022 هو الأعلي بدول جنوب وشرق المتوسط (جراف)

سمر السيد 3:27 م, الأحد, 4 يوليو 21