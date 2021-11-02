استثمار

خالد العناني يبحث مع نظيره الأردني تنشيط الحركة السياحة بين البلدين

خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2021
محمود محسن 12:21 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 12:21 ص, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع نظيره الأردني نايف الفايز تنشيط الحركة السياحة بين البلدين، حيث التقى الجانبان خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وتضمن لقاء خالد العناني مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على المستوى السياحى والأثري وتنشيط الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترويجية مشتركة للترويج للمعالم السياحية والأثرية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميز به البلدين من منتجات سياحية مختلفة من ثقافية وشاطئية وترفيهية.

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كما تم مناقشة تجديد اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية.

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بقلم محمود محسن

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