خالد العناني يبحث مع قيادات الوزارة ملفات التنشيط السياحي

تم مناقشة آلية اختيار الشركة الدولية التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية

عقد مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمناقشة بعض الملفات والموضوعات ذات الصلة بالترويج والتنشيط السياحي لمصر، وبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين كافة قيادات الوزارة والهيئة والأطراف ذات الصلة بهذا الملف.

وحضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي الجديد للهيئة، وأحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وآيتن فؤاد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، وإيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بتقديم الشكر لأحمد يوسف مساعد الوزير للتنشيط السياحي على كل ما بذله من جهد خلال فترة تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة وما حققه من نجاحات وإنجازات، كما أكد على أهمية استمراره في بذل مزيد من الجهد الفترة القادمة بالتنسيق مع فريق العمل بالوزارة والهيئة.

كما تمنى وزير السياحة التوفيق والنجاح للرئيس التنفيذي الجديد للهيئة في تنفيذ وإنجاز المهام والمسئوليات التي تقع على عاتقه على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة: هناك أهمية لتكاتف الجميع بما يساهم في دفع حركة السياحة الوافدة

وأكد العناني على أهمية تكاتف الجميع معاً والعمل سوياً بما يساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر واستعادة مصر لمكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

ومن جانبه، أعرب عمرو القاضي عن تقديره لثقة رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة لتوليه هذا المنصب، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى الجهد نحو تحقيق المزيد بما يساهم في خدمة القطاع والترويج والتنشيط للمقصد السياحي المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة والذي أصدر الوزير قراراً باعتماده خلال شهر سبتمبر وخاصة في ظل استحداث إدارة مركزية للتسويق السياحي لأول مرة منذ إنشاء الهيئة عام 1981، وكذلك في ظل دمج الإدارتين المركزيتين للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية – المعتمدتين في الهيكل التنظيمي القديم – في إدارة مركزية واحدة لمكاتب السياحة.

وتم مناقشة آلية اختيار الشركة الدولية التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية والتي ستطلقها الوزارة لمدة 3 سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها التحالف الكندي الإنجليزي وتسلمتها الوزارة في شهر أغسطس الماضي, حيث أنه من المقرر أن يتم التقييم والاختيار ما بين أفضل العروض المقدمة فنياً ومالياً.

كما تم مناقشة خطة الترويج في عدد من الأسواق السياحية المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر ، وكذلك العمل على فتح أسواق سياحية جديدة.

وتطرق الاجتماع لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون بين الهيئة والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة في مجال التسويق والترويج السياحي لمصر.

كما وجه خالد العناني العناني بأن يتم الدعوة لعقد اجتماعات مهنية موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه الخمسة وجمعيات المستثمرين السياحيين.