خالد العناني يبحث مع السفير السويسري سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري

السفير: مصر لم تعد مدرجة على القائمة التي يحتاج السائحون القادمون منها للخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بول جارنية سفير سويسرا بالقاهرة، وإليزابيث جيلجن نائبة السفير؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين. حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور كورنيليوس فون بيلجريم مدير المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والاثرية.

واستهلّ وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في جميع المجالات/ وخاصة مجال العمل السياحي والأثري.

وأشاد خالد العناني بثقة السلطات السويسرية بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020؛ كونها من أوائل الدول التي جاء سائحوها إلى مصر منذ استئناف الحركة، مما يؤكد ثقة دولة سويسرا في المقصد السياحي المصري وأنه مقصد آمن ومتميز طوال العام.

وأفاد السفير السويسري، خلال الاجتماع، بأن مصر لم تعد مُدرجة على القائمة التي يحتاج السائحون القادمون منها للخضوع لفترة الحجر الصحي بسويسرا، مشيرًا الى استئناف الخطوط الجوية السويسرية لرحلاتها إلى مصر منذ الأول من يوليو الحالي.

وأشاد السفير بالفعاليات السياحية والأثرية التي نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة موكب المومياوات الملكيه، مما مكّن العالم من التعرف على جمال المقصد السياحي المصري وعظمة حضارتها العريقة.

وتطرّق الحديث إلى بحث تعزيز فرص التعاون في مجال الضيافة والفندقة وبناء القدرات والكوادر المدربة للعاملين بهذا القطاع والاستمرار في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، حيث إن البلدين كانا قد وقّعا اتفاقية تعاون عام 2010 في هذا الإطار.

جدير بالذكر أن عدد السائحين الذين زاروا مصر من سويسرا عام 2019 بلغ حوالي 120 ألف سائح، وفي عام 2020 حوالي 35 ألف سائح، ومنذ يناير 2021 وحتى مايو من نفس العام بلغ عدد السائحين الوافدين من سويسرا 25 ألف سائح.