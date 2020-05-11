خالد العناني ومحافظ البحر الأحمر يلتقيان المستثمرين لبحث عودة النشاط السياحي

في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من ١٥ مايو الجاري

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مع المستثمرين السياحيين بالمحافظة، وذلك لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة.

في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدءا من ١٥ مايو الجاري بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة و الاثار والصحة و السكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

كما حضر اللقاء ماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وخلال اللقاء استعرض الوزير ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع الهام ، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين.

كما تم مناقشة الإجراءات والاستعدادات المقرر توفيرها في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها.

ولفت إلى أنه من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث سيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش علي جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.

وتابع أنه فى حالة رصد أية مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف، مؤكدا أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة ١٠٠٪.

وفي نهاية اللقاء أكد العناني على أن مصر واجهة سياحية فريدة، وأن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بشكل منتظم.