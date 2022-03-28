خالد العناني: نخطط لإطلاق حملة ترويجية منتصف شهر رمضان تستهدف الدول العربية

كشف وزير السياحة والآثار خالد العناني عن الاستعداد لإطلاق حملة ترويجية للسياحة خلال منتصف شهر رمضان تستهدف السائح العربي والخليجى. واضاف العناني، أن الحملة الترويجية تستهدف كافة الدول العربية واستغلال شهر رمضان الكريم والروحانيات، وذلك تزامنا مع تشغيل الكامل للفنادق…

كشف وزير السياحة والآثار خالد العناني عن الاستعداد لإطلاق حملة ترويجية للسياحة خلال منتصف شهر رمضان تستهدف السائح العربي والخليجى.

واضاف العناني، أن الحملة الترويجية تستهدف كافة الدول العربية واستغلال شهر رمضان الكريم والروحانيات، وذلك تزامنا مع تشغيل الكامل للفنادق وحفلات السحور.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للاجتماع الـ٤٨ للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

وأشار الوزير، إلى أن مصر ترحب بكافة السائحين من جميع دول العالم، موكدا على أن الدولة تحرص على إتخاذ ما يلزم لتقديم أفضل الخدمات وكافة سبل الراحة لهم للعمل على ضمان استمتاعهم بقضاء اجازتهم في مصر وتقديم كافة أوجه الرعاية حتى عودتهم الى بلادهم.