خالد العناني: جبانة سقارة متحف مفتوح يضم معظم فترات التاريخ المصري القديم

جبانة سقارة تضم عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة.

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن جبانة سقارة تعد متحفًا مفتوحًا لأنها تضم معظم فترات التاريخ المصري القديم، فنجد عشرات المقابر من العصر العتيق، وأهرامات لملوك وملكات الأسرتين الخامسة والسادسة وبها أعظم مقابر الدولة القديمة.

جبانة سقارة تضم عشرات المقابر من العصر العتيق

وأضاف العنانى أن مشروع صيانة وترميم هرم زوسر المدرج بسقارة، تم بأيادٍ مصرية بتكلفة تزيد على 104 ملايين جنيه، ولفت إلى أن المشروع شهد إزالة الأتربة والرمال المتراكمة على أسطح مصاطب الهرم، والتي كانت تحتوي على كميات كبيرة من أحجار الهرم المتساقطة عبر الزمن، وكذلك العديد من الأملاح المتراكمة.

وتابع: كما تم إعادة تثبيت الأحجار المفككة وملء العراميس والفجوات بين أحجار واجهات الهرم بنفس مادة المون الأثرية التى استخدمت فى بناء الهرم، إلى جانب المعالجة الفورية لأحجار المصاطب المتدهورة فور إزالة الأتربة باستخدام مواد معالجة.

مراحل ترميم هرم زوسر

وأشار إلى أنه تم البدء فى معالجة حوائط الممرات المتدهورة باستخدام أسلوب الحقن والتقوية أو بأساليب الترميم الدقيق، وتمّت تهيئة المدخل الجنوبي وإعداده ليكون المدخل الرئيسي لزيارة الهرم.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد افتتح، صباح اليوم، مشروع ترميم هرم زوسر المدرج والذي افتتح للزيارة بعد 14 عامًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، وعدد من مسئولي الوزارة السفراء دول العالم، بالإضافة إلى ممثلي القطاع السياحي.