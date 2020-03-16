خالد العناني : السياح اللي هنا يمشوا وقت ما يحبوا بشرط الطيارة اللي هتاخدهم تيجي فاضية

وزير السياحة أكد أنه لا تأجيل لافتتاح المتحف المصري الكبير حتى الآن

أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني ، إن مصر تسمح للسياح بحرية كاملة لمغادرة البلاد، مؤكدا أن السياحة ستعود أقوى الفترة المقبلة ولا تأجيل لافتتاح المتحف المصري الكبير حتى الآن.

وقال في تصريحات مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامجه “على مسؤوليتي”: “أنا ماقفلتش ولا متحف ولا موقع أثري حتى هذه اللحظة ومش هقفل إلا لو فيه اضطرار، ولحد دلوقتي مفيش مشكلة في المواقع الأثرية”.

وأضاف: “طلعت إشاعات إننا قفلنا وأن الأقصر اتقفلت، مفيش حاجة اتقفلت، الكرنك إمبارح كان فيه 2000 سائح والتحرير كان فيه 1500 أجنبي، فيه ناس كانوا واصلين النهاردة سألوني يرجعوا ؟ قولتلهم لا ما يرجعوش بس الطيارة اللي جابته تيجي تأخده فاضية في الوقت اللي هو عايزه”.

وزير السياحة : لا تأجيل لافتتاح المتحف المصري الكبير حتى الآن

وتابع: “النهاردة كان مشرفني اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير وكنا بنراجع دعوات حفل الافتتاح والسيناريو والحملة الدعائية وموقف نقل الآثار، بنشتغل وفقا للتوقيتات اللي محطوطة والانتهاء من المشروع في نهاية 2020”.

واستدرك: “لكن طبعا بنرصد المستجدات في العالم حتى هذه اللحظة مفيش تأجيل لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وبنشتغل كأن مفيش حاجة حصلت خالص ولازم نكمل الشغل ودي بنية تحتية، أنا افتتحت متحف الغردقة وهرم زوسر في أسبوع واحد، فيه بنية تحتية”.

خالد العناني : السياحة مش هتقفل

وتابع: “إن شاء الله السياحة مش هتقفل، السياحة لو اتعلقت أسابيع هترجع تاني، أنا هشتغل خلال هذه الفترة بحيث لما نرجع تاني نرجع أحسن من الأول”.

وعاد ليقول إن “السياح اللي هنا يمشوا وقت ما يحبوا، زي ما برنامجمهم كان معمول، واللي جه مصر أهلا وسهلا هيغادر وفقا لبرنامجه، ولو عايز يمشي بدري يمشي والطيارة العارضة أو المنتظمة اللي جابته تيجي تاخده في أي وقت على شرط إنها تيجي فاضية تاخد الناس اللي موجودين هنا لو عايزين يقعدوا لغاية يوم الخميس”.

وأضاف: “إحنا بنعاني دلوقتي اننا نرجع بعض المصريين من بعض الاماكن وماحبناش نعمل التجربة دي بصراحة مع ضيوفنا”.