خالد العناني: افتتاح متحف شرم الشيخ جزئيًا خلال أعياد سيناء

يقع المتحف على مساحة 191 ألف متر مربع، ويتكون من 9 صالات، وقاعة للمؤتمرات، وبدروم، وعدد من محال الحرف التراثية، ومسرح مكشوف، وعدد من المطاعم.

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر افتتاح متحف شرم الشيخ بشكل جزئي مع أعياد سيناء، مشيراً إلى أن الوزارة استأنفت العمل بالمتحف منذ شهر سبتمبر 2018، بعد توقف دام 8 سنوات، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة حينها.

وتنفذ الوزارة المشروع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويضم المتحف قاعات عرض وكافيتريات ومحلات تجارية، التى يبلغ عددها 17 محلًا، إضافة إلى 11 للحرف الأثرية والتراثية.

ويقع المتحف على مساحة 191 ألف متر مربع، ويتكون من 9 صالات، وقاعة للمؤتمرات، وبدروم، وعدد من محال الحرف التراثية، ومسرح مكشوف، وعدد من المطاعم.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية له -أمس الجمعة- علي هامش افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية، أن متحف الغردقة جاهز للافتتاح، ولكن ننتظر الانتهاء من بعض التجيهزات الخاصة بالزيارة ليصبح لائق.

وأكد أنه أول متحف يتم بالشراكة مع القطاع الخاص ونجاحه وتحقيقه للإيرادات سيسهم في تكرار هذا النموذج، قائلاً: “مفيش سائح هيروح الغردقة وفي متحف قريب منه ومش هيروحه”.

تجهيز 22 عربة مذهبة لنقل المواوميات الملكية لمتحف الحضارة

وعن نقل المواوميات الملكية لمتحف الحضارة، لفت الوزير إلى أنه تم تصنيع 22 عربة مذهبة لها طراز فرعوني من الخارج لنقل المواومياوات من المتحف المصري بالتحرير للحضارة.

وأكد أنه بعد الإنتهاء من تطوير ميدان التحرير وبحيرة عين الصيرة المجاورة لمتحف الحضارة سيتم نقل المواومياوات.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار تستعد لنقل 22 مومياء لملوك مصر القديمة، من قاعة عرضها المؤقتة في المتحف المصري بالتحرير إلى قاعة عرضها الدائمة بالمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، كما سيتم نقل 17 تابوت ملكي بنفس الموكب.