خالد العناني: افتتاح المتحف المصرى الكبير في 2020

دعاء محمود قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل بحلول عام 2020، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف الوزير، أثناء تفقده أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، اليوم…

دعاء محمود

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل كامل بحلول عام 2020، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، أثناء تفقده أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي للمتحف المصري بالتحرير، اليوم الأربعاء، أنه سيكون هناك فترة للاحتفاظ بالقناع الذهبي لتوت عنخ آمون وعدد من مقتنياته الأساسية قبل نقلها للمتحف الكبير.

كان الوزير، قال في تصريحات سابقة له، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى للمتحف خلال الربع الأول من عام 2019، ولكن تم إلغاء هذا القرار على أن يتم افتتاح المتحف بشكل كامل في 2020.