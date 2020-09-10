وزير السياحة: استقبال 173 ألف سائح في جنوب سيناء والبحر الأحمر

قالت وزارة السياحة إن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء زارهما منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي أكثر من 173,000 سائح.

وجاء السائحون من أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا، وفقا لبيان أرسلته وزارة السياحة مساء أمس.

جاء ذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الخميس.

وزارة السياحة: الاجتماع ناقش عودة الحركة وتقييم التجربة

وزير السياخة يجتمع مع محافظ جنوب سيناء ومحافظ البحر الأحمر

وقالت الوزرارة إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرص علي استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك بمكتبه بالجيزة.

وخلال اللقاء تم مناقشة ملف عودة السياحة إلى مصر وعدد من الموضوعات الهامة، والتي من شأنها أن تساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لهاتين المحافظتين لاسيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة اليهما اعتباراً من أول يوليو الماضي، وذلك إضافة إلى مناقشة وتقييم تجربة مصر لاستئناف الحركة السياحة الوافدة إليها تدريجيا.

و أشار العناني إلى أن هذه التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس ووفرت لمصر مناخاً آمناً في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة جميع السائحين والزائرين والعاملين في القطاع.

العناني: حملة لدعم السياحة البيئية

كما تم الحديث عن أهمية الترويج لمنتج السياحة البيئة نظرا لما تتمتع به محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر من محميات طبيعية وأماكن طبيعية فريدة تساهم في جذب مزيد من السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة المهتمين بالسياحية البيئية.

وتابع أن وزارة السياحة بصدد إطلاق حملة لدعم السياحة البيئية تحت عنوان “Eco Egypt” وذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة والدولة للإعلام.