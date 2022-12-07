خالد الصاوي ينضم لأسرة مسلسل خالد يوسف «سر السلطان»

انضم الفنان خالد الصاوي لفريق عمل مسلسل “سر السلطان” الذي سيعرض في موسم رمضان القادم 2023 ، ويقدمه المخرج خالد يوسف في أول أعماله التليفزيونية بعد غيابه عن الشاشة لسنوات.

المسلسل إنتاج تامر مرسي “سنيرجي”، ويعتبر التعاون الفني الذي يجمع الصاوي ويوسف بعد سنوات أيضا منذ تقديمهما معا فيلم “كارما” عام 2018 بطولة كوكبة من النجوم منهم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة وغيرهم.

“سر السلطان” يشارك فيه كوكبة من الفنانين منهم النجمة هالة صدقي، وسيتم البدء في تصويره الفترة المقبلة استعدادا للعرض الأول في رمضان.

يذكر أن خالد الصاوي عرض له مؤخرا مسلسل “أعمل إيه” عبر شاشة dmc وحقق به مشاهدة كبيرة، وشاركته بطولته الفنانة صابرين.